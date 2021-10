Cagliari, fermato a un posto di blocco in via Abruzzi: positivo all’alcol test, patente ritirata

E’ stato fermato ieri notte in via Abruzzi a Cagliari, per un normale controllo stradale, da parte dei carabinieri della Radiomobile. Ma l’esito non è andato bene, perché il 34enne cagliaritano alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi per litro al primo accertamento e 1,65 al secondo. Il giovane non aveva con sé la patente, gli verrà ritirata in un secondo momento, mentre il veicolo verrà sequestrato. E’ stato denunciato per guida in stato di ebrezza.