Cagliari, famiglia travolta da uno scooter elettrico: il padre arrivato al Brotzu in coma

Un’intera famiglia è stata investita in viale Campioni d’Italia a Cagliari, davanti al supermercato, da un ragazzo alla guida di uno scooter elettrico. L’impatto è stato molto forte e ad avere la peggio è stato il padre, finito rovinosamente sull’asfalto. Soccorso dal 118, è arrivato al Brotzu in coma ed è subito stato portato in reparto. Il figlio più piccolo se l’è cavata con delle ferite ma, fortunatamente, non corre rischi. Meno gravi la madre e l’altro bambino. Il guidatore del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso alla famiglia: sul posto è arrivata la polizia Locale, gli agenti hanno sequestrato lo scooter e, nelle prossime ore, se necessario faranno degli accertamenti più approfonditi. La dinamica è stata chiara sin dagli istanti successivi: tutta la famiglia stava attraversando la strada, non si sa però se sulle strisce pedonali oppure no, quando è stata investita dallo scooter.

Sul posto hanno operato le equipe mediche di quattro ambulanze. Gli agenti della polizia Locale hanno tenuto chiuso il tratto del viale sino a quando non sono stati ultimati i rilievi. Bisognerà anche scoprire se chi si trovava in sella allo scooter potesse guidare: la risposta la darà l’alcoltest.