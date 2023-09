Da anni infatti pende sulla sede centrale in viale Colombo un avviso di sfratto , l’immobile è infatti di proprietà della di proprietà dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna ed è in

riqualificazione. Per questo motivo pur presentando la sede di viale Colombo diversi gravi problemi strutturali e logistici che necessit erebbero di urgenti adeguamenti per la sicurezza e la messa a norma “ nessuno interviene: né per la sua ristrutturazione o il recupero edilizio né per quanto riguarda l’individuazione di una nuova sede ” aggiunge