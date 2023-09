È morta Annalisa Fontana, bruciata dal compagno: ennesimo femminicidio

Purtroppo non ce l’ha fatta Annalisa Fontana, 48 anni, data alle fiamme dal compagno, Onofrio Bronzolino, 52 anni. L’aggressione, avvenuta a Pantelleria, è apparsa subito gravissima, viste le condizioni della donna. Annalisa è stata immediatamente ricoverata all’Ospedale Civico di Palermo, ma le ustioni sul 90% del corpo avevano purtroppo compromesso irrimediabilmente gli organi interni e soprattutto l’apparato respiratorio. I due avevano una relazione da un paio di anni e un passato alle spalle fatto di divorzi e figli. Da un po’ di tempo i rapporti di coppia non erano tranquilli e la lite, sembra per motivi di gelosia, era scoppiata in piazza, al bar. Ad un certo punto l’uomo ha preso la tanica di benzina dall’auto e l ‘ha riversata sulla compagna, dandole poi fuoco. Bronzolino ha riportato ustioni in volto ma non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato anche lui all’Ospedale Civico di Palermo, piantonato dai Carabinieri.