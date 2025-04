Le aggressioni nel centro storico di Cagliari stanno diventando sempre più frequenti, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i residenti. L’ultimo episodio, reso noto dalla consigliera di Fratelli d’Italia Stefania Loi, ha come protagonista un giovane di 18 anni, vittima di un’aggressione in pieno giorno. “Il ragazzo – racconta la consigliera – era appena uscito dall’ufficio postale quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha offerto della droga. Poco dopo, mentre saliva in auto, lo stesso individuo gli ha strappato la catenina dal collo riuscendo poi a fuggire”. La situazione nelle piazze e nelle vie del centro è sempre più critica, con episodi di spaccio e gruppi di giovani visibilmente alterati dall’alcol. “Ho paura perfino ad attraversare piazza del Carmine per raggiungere la macchina”, ha confessato la consigliera. Un timore condiviso da molti cittadini, che sentono di non poter più vivere serenamente la propria città.