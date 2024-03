Cagliari, emergenza nell’ex sindacato degli inquilini: “È diventato il rifugio di senzatetto sbandati e tossicodipendenti”

Per tanto tempo ha ospitato il Sunia, sindacato unitario di inquilini e assegnatari, poi varie associazioni. Poi, da quando è abbandonato, sbandati. Il caseggiato tra via Hermada e via Col di Lana a Cagliari è circondato dal degrado. E, stando alla segnalazione di un residente della zona, Marco Tatti, “nell’edificio trovano riparo senzatetto, tossicodipendenti, ragazzi sardi e stranieri. Persone disastrate che lasciano in giro spazzatura e siringhe e che rubano dalle auto”, spiega. Nelle foto e video spediti alla nostra redazione si notano una serranda forzata, qualche panno e molti cartoni, segno della presenza di persone. E la zona è sempre quella dove si sono registrati furti, caos notturno fatto di consumo di droga tra i cespugli e, per i residenti, tanta paura.

“Abbiamo fatto molti reclami alla polizia Locale e al Comune, non è cambiato nulla e la situazione è identica a prima”, prosegue il residente. E le emergenze sono due: “I furti e l’inquinamento”.