Cagliari, emergenza crolli: il sindaco chiude per un altro mese la palestra della scuola di via Asquer

Rischio crolli, chiude la palestra della scuola di via Asquer. Il sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza emessa stamattina deciso di chiudere fino al 13 febbraio la palestra della scuola secondaria di via Asquer. Il tempo necessario per consentire l’ultimazione di urgenti lavori resosi necessari dopo alcuni cedimenti strutturali. “Appare opportuno”, si legge nel documento, “interdire l’accesso all’area fino a quando non saranno eseguiti i lavori di adeguamento strutturale per ripristinare le condizioni di sicurezza”. La palestra è chiusa dal 14 dicembre scorso.