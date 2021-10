Cagliari, ecco le terze dosi dei vaccini disponibili anche per gli aver 60: ci si può prenotare così

Prosegue la somministrazione delle dosi “booster” (terze dosi) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 /COVID-19 con l’apertura delle prenotazioni per la categoria dei cittadini che hanno compiuto 60 anni di età e per le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale o maggiore di 18 anni. La somministrazione della dose booster può avvenire dopo almeno sei mesi (6 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come indicato nella nota del Ministero della Salute: è sufficiente, quindi , per tutti coloro che ricadono in questa categorie prenotarsi tramite la piattaforma di Poste:

on line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

presso gli ATM degli Uffici Postali

tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)

tramite i Portalettere

La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.

Nei giorni scorsi, sono state aperte le prenotazioni per i cittadini ultraottantenni, per i quali la somministrazione è partita già il 15 ottobre.

Contemporaneamente potranno ricevere la dose booster gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, prenotandosi attraverso la piattaforma di Poste.