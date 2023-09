Cagliari, eccezionale intervento al Brotzu: trapianto combinato di fegato e rene su un sardo

Eccezionale intervento in sala operatoria al Brotzu di Cagliari. Un paziente sardo ha ricevuto due nuovi organi, un fegato e un rene: un trapianto combinato che è riuscito alla perfezione, quello eseguito dai medici del più grosso ospedale sardo. A darne notizia è Pino Argiolas, presidente della onlus Prometeo e da tantissimi anni in prima linea per difendere i diritti di tutti i trapiantati isolani: “Dall’ospedale ci hanno anche comunicato che il paziente sta bene e procede con le terapie previste nel post trapianto. Lo abbiamo voluto segnalare perché nel panorama delle grandi difficoltà che sta attraversando la sanità pubblica, e che in questo anno ha coinvolto anche il settore dei trapianti, ci sembra giusto parlare di una cosa bella che è capitata”. Un raggio di sole che buca un cielo ancora troppo scuro, quello dei tanti ritardi e disservizi della sanità pubblica della Sardegna.