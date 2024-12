Cagliari record, a conferma del fatto che il capoluogo sardo piace sempre di più. Quando mancano ancora due settimane alla fine dell’anno, lo scalo ha registrato la cifra record di 5 milioni di passeggeri, la quota più alta di sempre. I transiti del principale scalo aereo sardo, che nel 2023 erano stati 4,8 milioni, hanno toccato quota 5 milioni con largo anticipo rispetto a fine anno anche grazie all’ottimo risultato messo a segno dal segmento internazionale che ha registrato fino a oggi un +10%. Per celebrare lo storico risultato, Sogaer ha premiato oggi il suo cinquemilionesimo passeggero nel corso di una vera e propria festa nella hall del piano Partenze dell’aeroporto: il piccolo Gioele Mura ha ricevuto dei biglietti premio di andata e ritorno per New York della compagnia italiana NEOS. Gioele, 4 anni, di Alghero, viaggiava con i suoi genitori Chiara e Danilo.

Festeggiano con Gioele, cinquemilionesimo passeggero dello scalo cagliaritano, e i suoi genitori anche altri 5 passeggeri che sono stati omaggiati con altrettanti voucher della compagnia Aeroitalia.