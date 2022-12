Cagliari, sorpreso per l’ennesima volta a guidare senza patente: la polizia gli confisca l’auto

Sorpreso per l’ennesima volta a guidare senza patente. Oggi gli agenti del nucleo di pronto intervento della polizia locale di Cagliari hanno fermato un’auto in via Cadello per un controllo.

Il conducente, cagliaritano e con precedenti di polizia, è risultato privo della patente di guida perché revocata. Da accertamenti è emerso che l’uomo era già stato sanzionato diverse volte per la stessa violazione, mentre il veicolo risultava essere già sottoposto a sequestro.

Il conducente è stato quindi denunciato per la reiterazione nella guida senza patente, mentre il veicolo è stato tolto dalla disponibilità del conducente e sarà confiscato.