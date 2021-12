Come in terra così in cielo per sempre

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Rosetta Orru’

Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, la nuora e gli amati nipoti.

Un particolare ringraziamento a Nazi per le amorevoli cure prestate.

I funerali avranno luogo sabato 4 dicembre nella Parrocchia Madonna della Fede ove alle ore 15,00 verrà celebrata la Santa Messa.

O.F. Agostino Meloni

Via Tuveri 10/b Cagliari

tel. 070487397