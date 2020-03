Cagliari, è in coma il 25enne di Assemini rimasto ferito nell’incidente mortale sulla 130

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari il 25enne di Assemini rimasto ferito nell’incidente mortale di due giorni fa sulla Ss 130. Il giovane si trovava a bordo della Fiat Punto guidata da Roberto Melis quando è avvenuto lo scontro con una Renault. Melis è purtroppo morto sul colpo, mentre il guidatore dell’altra auto è miracolosamente rimasto illeso. Il venticinquenne è stato trasportato con la massima urgenza, in elisoccorso al Brotzu. Le sue condizioni, sin da subito, sono state giudicate gravissime. E, a quarantott’ore dall’incidente, dalle corsie del reparto non arriva nessuna buona novità. Il ragazzo si trova ancora nel reparto di Rianimazione ed è in coma. I medici lo stanno tenendo costantemente sotto controllo. La prognosi, comunque, rimane riservata.

Un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni potrebbe arrivare nel corso della giornata di domani.