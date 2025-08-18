Allerta temporali anche a Cagliari per il pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto 2025

Dalle 14 e sino alle 21 di oggi, lunedì 18 agosto 2025, anche il Campidano sarà interessato da allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali. L’avviso è della Protezione civile regionale.

In particolare per il territorio municipale di Pirri, la Protezione civile del Comune di Cagliari con uno specifico avviso ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo di rischio temporali:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano, per prevenire danni derivanti da eventuali allagamenti.

Per informazioni contattare:

Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 070.6776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);

Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).

Ai link più sotto indicati, gli avvisi della Protezione civile e le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni.