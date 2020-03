Cagliari, due bellissimi delfini danzano nelle acque del porticciolo di Su Siccu- VIDEO

Ai tempi del coronavirus dove le giornate scorrono tra non poche preoccupazioni e divieti, succede che al porticciolo di Su Siccu due bellissimi delfini, ignari di quanto sta accadendo, si facciano ammirare in tutta la loro bellezza danzando nell’acqua. Sembra che si vogliono farsi toccare e giocare con gli umani che dall’alto li osservano, e loro gli regalando un po’ di bellezza, in un tempo sospeso.

Frattanto a #Cagliari nel porticciolo di Su Siccu in tempo di #coronavirus Posted by Ferdinando Secchi on Friday, March 13, 2020