Cagliari, dopo 10 mesi tornano le auto nel viale Trieste: “Una sola corsia e pochi parcheggi salvati”

Eccolo, il nuovo viale Trieste a Cagliari voluto dalla Giunta Truzzu già con le valige in mano. Il taglio del nastro non è avvenuto perchè, nel primo tratto tra piazza del Carmine e via Caprera non c’erano nastri da sciogliere ma transenne e recinzioni da levare. Appena arrivati sul sagrato della chiesa si capisce già che si deve viaggiare ad una corsia, con auto e scooter in fila indiana. Un cambio radicale rispetto al passato, vista anche la presenza di pista ciclabile su un lato, più maxi aiuole e maxi marciapiedi. Quella zona 30 preannunciata dal Comune, insomma, da oggi diventa realtà, o quasi. A contare gli stalli in meno ci hanno pensato i commercianti: “Prima, nel primo tratto ne avevamo 24, ora sono solo sette”, osserva Paolo Bianco, titolare di un emporio. Chiaro il riferimento agli stalli tra gli alberi, oggi inesistenti che, per quanto “irregolari” c’erano comunque e garantivano più spazi sicuri per gli automobilisti. Gli stalli sono stati recuperati nel lato più vicino alla via Roma, nell’altro lato ecco panchine e tante aiuole con ghiaia e pietrisco vario. I lavori vanno avanti nel secondo lotto e la speranza di tutti è che non durino altri dieci mesi come quelli durati per le prime centinaia di metri nuovi di zecca, in tutti i sensi, del viale Trieste.

“Siamo felici che dopo oltre dieci mesi le auto possano passare nel viale Trieste, così sono stati liberati finalmente anche i garage occupati, da aprile dell’anno scorso, dalle automobili di chi, qui, ci vive”, prosegue Zwani Rossetti, portavoce degli abitanti e primo firmatario di una denuncia in Procura contro i tempi lumaca e tutti gli altri disagi riscontrati nel viale. “Abbiamo paura che anche questo cantiere subisca ulteriori ritardi con l’arrivo del commissario straordinario al posto del sindaco Paolo Truzzu. E, inoltre, tutti hanno notato che le panchine sono già state posizionate accanto alle aiuole. Con quelle e con i tavolini di ristoranti e bar arriverà sicuramente anche quei la movida. Con il problema sicurezza nella vicina piazza del Carmine, che cosa succederà?”.