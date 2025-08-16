Cagliari, donazioni in ricordo della dottoressa amica degli animali: per Elisabetta Peru l’iniziativa lanciata da Caterina Uccheddu e gli altri volontari per gli animali, “siamo sicuri che Betty vi sorriderà da lassù”.

Una perdita improvvisa quella della donna molto conosciuta e stimata: due giorni fa è venuta a mancare e da allora si susseguono i messaggi dedicati al medico che si prodigava anche per gli amici a quattro zampe.

“In accordo con Elena e Federico, ma soprattutto seguendo l’amore di Betty, abbiamo deciso di continuare ad aiutare le associazioni di volontariato a cui lei teneva tantissimo” esprime Caterina Uccheddu attraverso la sua pagina social, inserendo anche i codici dove effettuare le donazioni.

“Pubblichiamo quelle che conosciamo personalmente, ma se volete fare una donazione con causale “per Betty” a qualsiasi pelosetto bisognoso, Betty vi sorriderà da lassù”.