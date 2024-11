Cagliari, domenica fantastica col sole e 20 gradi: Poetto preso d’assalto insieme ai parchi e ai mercatini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, domenica fantastica col sole e 20 gradi: Poetto presi d’assalto insieme ai parchi e ai mercatini. Una domenica di splendido sole e di grandi passeggiate per i cagliaritani: oltre al solito magico Poetto (foto di Valerio Piga) sono stati super frequentati sia il mercato Cuore che quello di Sant’Elia, dove in tanti si sono dilettati anche ai primi acquisti in vista del Natale. Tutti pazzi per i box del cibo al mercato Cuore, che sta diventando sempre più vivo con moltissimi espositori. Non è certamente una novità una splendida giornata a Cagliari a novembre, dove qualcuno preferirebbe invece la pioggia per rimpinguare i bacini e battere la siccità. Magari però, non di domenica.