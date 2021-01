Dj, musica e balli senza distanziamento: a Cagliari chiuso un chiosco e sanzionati i clienti

Cinquanta persona in un chiosco in viale Buoncammino a Cagliari, che non rispettavano la distanza di sicurezza, senza la mascherina o non indossata correttamente, intente a bere, ballare e ascoltare musica diffusa ad alto volume da un dj. Questa la segnalazione arrivata alla polizia ieri pomeriggio. Sul posto per una verifica sono arrivati gli agenti, che hanno riscontrato l’effettiva irregolarità sul rispetto delle prescrizioni anticovid.

Alla vista dei poliziotti è scattato un fuggi fuggi generale dei presenti ma nonostante questo tentativo molti di loro sono stati bloccati ed identificati. Sono stati sanzionati il titolare del chiosco, il dj e una ventina di avventori.

Al termine del controllo, supportato anche dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, sono scattate multe per 400 euro a persona ed è stata disposta la chiusura del chiosco per 5 giorni