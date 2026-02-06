Cagliari, disparità di genere nella scelta delle discipline scientifiche: il 16,8% sono donne a fronte di un 37% di laureati maschi. “Come mai sono ancora così pochi i giovani che scelgono percorsi di studi scientifici, pur a fronte spesso di ottime possibilità di lavoro? Nasce un progetto per avvicinare le giovani generazioni alla scienza e alla tecnologia attraverso laboratori esperienziali, attività scolastiche, visite culturali e universitarie, momenti di confronto e scoperta che mettono al centro la curiosità, il pensiero critico e la collaborazione.

Si chiama Scintille – Voci giovani tra scienza, idee e futuro il nuovo podcast scritto e realizzato da Terre des Hommes e Unica Radio con i ragazze e le ragazzi delle scuole secondarie della Sardegna, protagonisti del progetto Iscentzias, nato per rafforzare le competenze STEM tra i giovani delle scuole secondarie, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CDP, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Secondo i dati disponibili dell’ultima rilevazione ISTAT, nel 2023 le donne laureate in discipline STEM erano solo il 16,8%. Perché permane una tale disparità di genere?

Questa la domanda alla base del podcast Scintille che in cinque puntate, attraverso voci di esperti, scienziate e giovani divulgatori, esplora quanto le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e

Matematica) siano oggi centrali in molteplici ambiti della nostra vita, dal contrasto al cambiamento climatico, alla conservazione del patrimonio culturale, o ancora all’innovazione tecnologica e quanto sia altrettanto centrale superare il divario di genere attraverso un cambiamento culturale che deve partire fin dai primi anni di scolarizzazione.

Il progetto Iscentzias (parola che in lingua sarda significa materie scientifiche) nasce da una necessità concreta: in base ai dati Invalsi del 2021 è emerso che in Sardegna solo il 46,7% degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado raggiunge i traguardi matematici richiesti, contro il 54,8% del dato nazionale. Un’analisi più dettagliata ha individuato i comuni del territorio sardo dove si registra un grado di

acquisizione di competenze inferiore alle medie nazionali, nello specifico delle materie STEM.

Un alunno su due raggiunge i livelli medi di competenza nelle aree matematiche mentre alle superiori è solo il 15,7%.

Un’attenzione particolare viene rivolta al superamento del divario di genere nelle discipline scientifiche, ancora oggi segnate da una forte sottorappresentazione

femminile.

“Con Iscentzias lavoriamo per costruire spazi in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi legittimati a sperimentare, sbagliare, fare domande e scoprire le proprie capacità, senza limiti imposti da stereotipi

culturali o sociali” spiega Federica Simbula della Cooperativa Sociale Koinòs, ente

responsabile del progetto. “In questo percorso si inserisce il podcast Scintille, che rappresenta per noi

un passo importante: uno spazio in cui le giovani generazioni diventano protagoniste attive del racconto scientifico, dando voce alle proprie riflessioni, alle sfide del nostro tempo e alle opportunità offerte dalla conoscenza.

Attraverso Iscentzias e Scintille continuiamo a lavorare per un’educazione scientifica inclusiva, capace di contrastare i divari territoriali e di genere, e di stimolare ragazze e ragazzi a riconoscersi come parte attiva di una comunità che cresce grazie alla cultura, alla ricerca e alla condivisione del sapere”.