Cagliari, disagi evidenti in otto impianti sportivi su dieci: molte società non pagano gli affitti e ora rischiano lo sfratto. In commissione Sport in Comune emerge un quadro allarmante: quasi 8 campi e palestre su dieci a Cagliari sono semi fatiscenti, con problemi strutturali, e tante società sportive non pagano l’affitto da moltissimo tempo. “L’idea ora è affidare tutti i controlli a una società esterna, perchè lo stesso Comune ristrutturi gli impianti danneggiati. E se le società non pagano, rischieranno di lasciare le strutture”, spiega il consigliere comunale Marcello Corrias. Una patata bollente nelle mani dell’assessore Giuseppe Macciotta. già alle prese con le lungaggini della realizzazione del nuovo stadio e con gli ultimatum di Giulini. La situazione è critica sia nelle palestre comunali (alcune colpite anche da vandalismo e incendi) sia nei campi di calcio, basket e volley. “Molte società sportive cagliaritane le occupano senza pagare- spiega Corrias- e se da un lato non va bene che il Comune non ripari i danni, dall’altra si tratta di tantissimi introiti che l’amministrazione comunale sta perdendo. Alle società bisognerà dare un tempo utile per saldare gli affitti, in caso di inadempienza dovranno abbandonare gli impianti”.