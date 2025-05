A Cagliari, una vasta area di via Val Venosta versa in condizioni di grave degrado, tra rifiuti abbandonati e veicoli lasciati in sosta irregolare. A sollevare la questione è il consigliere comunale Giuseppe Farris, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministrazione. Secondo quanto segnalato, l’area è diventata un deposito a cielo aperto, dove oltre alle autovetture si trovano addirittura piccole imbarcazioni lasciate incustodite da tempo. Una situazione che, denuncia Farris, mortifica il decoro urbano e penalizza i residenti. Il consigliere propone un intervento mirato, il quale attraverso un modesto stanziamento di risorse finanziarie, si potrebbe restituire dignità e funzionalità alla zona. Tra le ipotesi avanzate, la realizzazione di un’area giochi per bambini e spazi riservati ai cani, con l’obiettivo di rendere la zona nuovamente fruibile per la comunità. Pertanto, il consigliere interroga l’assessore competente per sapere se e quali determinazioni intenda assumere.