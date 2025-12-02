Cagliari, degrado e disagio in via Piovella e via Serpieri: tra siringhe usate e sporcizia spuntano anche assorbenti e non sono risparmiate nemmeno le zone retrostanti, ossia la piazzetta, il passaggio pedonale e ai piedi del colle.A seguito della chiusura delle strutture abbandonate adiacenti alla chiesa e ai campi di padel, “la situazione di degrado si è spostata in altri punti del quartiere” spiega I.V., un residente.“La zona è in un forte stato di abbandono, pertanto ideale per ilconsumo di stupefacenti, bivacco e generale degrado pubblico; sarebbenecessario attivare interventi per preservare la sicurezza dei residenti, riattivare l’illuminazione pubblica e interventi di pulizia”.Tappeti di siringhe utilizzate e sporche di sangue, infatti, dominano la scena, causando anche un serio pericolo per la salute di tutti. “Come cittadino sono profondamente deluso dal sentirmi residente di una zona trascurata dall’attenzione comunale, quasi appartenente a una categoria di serie b”.