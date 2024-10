Cagliari, dalle 21 di oggi alla mezzanotte di domani forti piogge e temporali: ora scatta l’allerta arancione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, dalle 21 di oggi a mezzanotte di domani forti piogge e temporali: ora scatta l’allerta meteo. Allerta addirittura arancione su tutto il Campidano, dove la situazione potrebbe essere a rischio idrogeologico: L’allerta è invece gialla nell’Iglesiente, nella Gallura, mentre anche sul Flumendosa Flumineddu l’allerta è arancione, Si prevedono forti precipitazioni a carattere anche temporalesco, per questo è necessaria la massima prudenza specialmente nell’area di Pirri. Si tratta della prima volta in questa stagione che la Protezione Civile lancia un’allerta così alta sul sud Sardegna, di colore arancione, di criticità moderata, quella appena prima l’allerta rossa. Sono consigliabili dunque specialmente nelle ore notturne gli spostamenti soltanto in caso di emergenza.

Maltempo in arrivo sulla Sardegna a partire dalla serata di oggi martedì 22 ottobre.