Cagliari, dal nuovo stadio al centro: perchè così tanti centri commerciali e negozi di food?

C’è un gran da fare a Cagliari, ma soprattutto un gran parlare su

alcuni problemi che toccano nel vivo la Città, dentro le cosiddette

“stanze dei bottoni”, nel mondo delle imprese e delle attività

economiche, tra i cittadini, che i problemi sentono nella loro pelle e

che li vivono giornalmente.

Nel campo della politica, dentro il Comune e alla Regione, per i

riflessi che ne derivano direttamente, come gli organi di informazione

portano alla ribalta, c’è il problema dello Stadio e del Centro

Commerciale a Sant’Elia, con il carico di tutti i dubbi che si porta

appresso e che nell’ultimo Consiglio Comunale sono emersi.

Così sono emersi ed emergono ogni giorno con drammaticità la forte

crisi e i dubbi del “Food” dei bar, delle pizzerie,dei ristoranti, dei

tavolini nelle strade e nelle piazze, a tutto campo e a tutti i costi,

nel cuore della Marina e a Stampace, come hanno avuto il coraggio di

denunciare Marco Milia, membro del direttivo del Consorzio Cagliari

Centro Storico, e Davide Marcello della Confesercenti cagliaritana.

Cagliari non ha un milione di turisti al giorno nelle strade nelle

piazze, nei musei e e nei luoghi di cultura ( e di sportivi, aggiungo

io per andare allo Stadio ed ai centri commerciali annessi ) ma

nemmeno cento mila o dieci mila amanti del

“food” giornaliero, destinato a fallire, anche per le improvvisazione

dei gestori, come è stato denunciato.

In tutto ciò,però, c’è una via maestra che è stata smarrita :la

strumentazione urbanistica e commerciale, di livello nazionale,

regionale e locale che viene sistematicamente ignorata e messa da

parte, se non addirittura violata. Come è mai possibile che a Cagliari

e nella cinta metropolitana ci sia tanta grande distribuzione e centri

commerciali in così poco spazio, come è mai possibile che a Cagliari,

nelle vie del centro, quelle classiche dello shopping ci siano

oramai solo ristoranti, pizzerie, bar, locande, molti anche con

servizi igienici non adeguati, che continuano a sorgere come funghi.

Evidentemente non c’è stata e non c’è una pianificazione commerciale

che possa essere coniugata con la liberalizzazione delle attività

attraverso un dialogo e un confronto serio, concreto, costruttivo tra

le rappresentanze dei vari interessi.

Ma, questo è compito della politica, della buona politica . Che

evidentemente almeno a mio parere non c’è stata e non c’è nè a Cagliari nè nella Regione.

Marcello Roberto Marchi