Cagliari, crescono gli strani fichi d’india nel centro storico: “Il Comune cosa ne pensa?”

In alcune grandi fioriere sparse per la Città fanno bella mostra di sè tanti bei frutti di ficodindia, ormai giunti alla maturazione, di media grandezza, veramente belli a vedersi ma, io credo anche da mangiare. Prima che qualcuno ” desideroso” vada a rubarle, il Comune mandi a cogliere le “ficodindia2″ e le faccia portare alla mensa dei poveri: avranno la soddisfazione di mangiare una ficodindia cagliaritana verace. E non si venga a dire che sono ” selvatiche”, ” imbastardite” : le piante sono cresciute rigogliose in quanto trattate bene, senza soffrire la siccità, innaffiate almeno una volta alla settimana. Che ne dicono in Comune ?

Marcello Roberto Marchi