Spuntano nuovi divieti di accesso a Castello, questa volta il pericolo è il suolo che, ben visibile, mostra delle spaccature. Secondo i residenti le criticità sono emerse dopo i lavori effettuati per la nuova pavimentazione: via le antiche e storiche panchine, che in tanti si chiedono che fine abbiano fatto, e spazio agli ulivi. Belli e ammirati, ma da qualche tempo anche almeno uno di loro mostra una pendenza particolare, segnale, forse, che qualcosa proprio non va. I prossimi giorni si dovrebbero conoscere ulteriori dettagli in merito alle crepe emerse, che ora sono delimitate con le transenne.