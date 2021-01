Cagliari, crash in piazza d’Armi: malore per un 65enne alla guida di una Focus, portato in ospedale

Incidente stradale in tarda serata in piazza D’Armi all’incrocio con via Is Mirrionis. Scontro frontale laterale nella piazza d’Armi fra due veicoli; il primo, una Ford Focus guidata da un 65enne di Cagliari, percorreva la piazza diretto verso viale San Vincenzo. Il secondo, una Opel Corsa, condotto da una 47enne di Cagliari, scendeva dal Viale Buon Cammino, verso la via Is Mirrionis. A seguito dello scontro i veicoli non risultavano più idonei alla marcia e per questo rimossi con il carroattrezzi. Il conducente, 65enne, della Focus accusava un malore e veniva soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha soccorso sul posto e lo ha trasportato, con assegnato codice giallo, al P.S. del Policlinico. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.