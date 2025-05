A partire dal 18 aprile e fino al 4 maggio 2025 la Sezione Polizia Stradale di Cagliari è stata impegnata nella consueta attività di vigilanza stradale sulle principali arterie extraurbane di tutto il Sud Sardegna.

L’incremento dei flussi veicolari, dovuto principalmente allo spostamento verso le località turistiche nei ponti festivi di pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, ha comportato un’intensificazione dei servizi su tutti i quadranti orari, nell’ottica di contenere l’incidentalità stradale e garantire la fruibilità e la sicurezza della circolazione stradale.

Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale e dei dipendenti Distaccamenti di Sanluri, Carbonia e Muravera in tutta la Provincia di Cagliari hanno sottoposto a controllo 539 veicoli e 773 persone.

In totale sono stati contestati ben 341 illeciti e sono state ritirate 40 patenti, per un totale di 906 punti decurtati.

Spiccano il ritiro di 40 carte di circolazione e il sequestro di 24 veicoli, in conseguenza delle infrazioni in materia di circolazione dei veicoli in assenza della copertura assicurativa obbligatoria e della prescritta revisione, per cui sono stati elevati rispettivamente 28 e 63 verbali.

Numerosi servizi di pattugliamento sono stati dedicati al contrasto delle violazioni per eccesso di velocità, che hanno portato all’irrogazione di 52 verbali.

Sul fronte della prevenzione sono stati attuati diversi dispositivi dedicati al contrasto delle condotte di guida in stato di alterazione psico-fisica. In totale sono state denunciate 2 persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 16 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Da segnalare, in particolare, l’intervento di una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Cagliari che, nella notte del 18 aprile, alla vigilia di Pasqua, ha inseguito per diversi chilometri una macchina che procedeva in contromano e ad alta velocità sull’Asse mediano di scorrimento del capoluogo, schivando i veicoli incrociati e riuscendo a fermare il mezzo prima che provocasse incidenti, con probabili conseguenze gravi e disastrose. Sottoposto ad alcoltest, l’autore della folle condotta è risultato positivo al controllo, con un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite di legge, ed è stato deferito all’ A.G. con ritiro immediato della patente e sequestro del veicolo.