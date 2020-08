Cagliari, contributo trasporto studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori

A voce dell’avviso del Servizio Pubblica istruzione del Comune di Cagliari, gli utenti beneficiari che hanno indicato il codice IBAN non devono recarsi in banca per incassare, ma riceveranno un bonifico. Coloro che non hanno comunicato le proprie coordinate bancarie dovranno invece recarsi al Banco di Sardegna per riscuotere il beneficio per contanti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste in via preferenziale tramite email all’indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.cagliari.it .