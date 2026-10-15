CULTURA NEL PIATTO

Scienza, arte e storia della cucina italiana

POLLO AL FORNO CON PATATE

Il pollo al forno con patate è uno dei grandi protagonisti della cucina familiare italiana. Un piatto semplice, legato al pranzo della domenica, al profumo del rosmarino e alle tradizioni domestiche.

Eppure, ottenere un pollo dalla pelle dorata e croccante, con la carne succosa e le patate perfettamente arrostite, non è così scontato.

Il primo segreto è scegliere il pollo giusto. Per questa preparazione è preferibile un pollo giovane, a lento accrescimento, allevato all’aperto, possibilmente proveniente da un produttore locale. Rispetto a un pollo convenzionale, può offrire una carne più consistente e saporita. Un pollo troppo maturo, invece, potrebbe richiedere una cottura più lunga.

Ingredienti per 4 persone

1 pollo intero da circa 1,5 kg

800 g di patate

30 g di olio extravergine d’oliva

3 spicchi d’aglio

2 rametti di rosmarino

4–5 foglie di salvia

1 limone non trattato

Sale e pepe nero

80 ml di vino bianco secco, facoltativo

Preparazione

Preparare il pollo

Asciugare accuratamente il pollo, soprattutto la pelle, con carta da cucina. Questo accorgimento favorisce la formazione della crosticina durante la cottura.

Massaggiare la superficie con circa metà dell’olio, sale e pepe. Inserire nella cavità del pollo mezzo limone, un rametto di rosmarino e qualche foglia di salvia, senza riempirla eccessivamente.

Preparare le patate

Pelare le patate, tagliarle a spicchi regolari e immergerle in acqua fredda per circa 15 minuti.

Per ottenere patate croccanti fuori e morbide dentro, sbollentarle per 5–6 minuti in acqua leggermente salata, scolarle e lasciarle asciugare accuratamente.

Condirle con il restante olio, rosmarino, aglio in camicia e poco sale.

Iniziare la cottura

Preriscaldare il forno statico a 200 °C.

Sistemare il pollo in una teglia sufficientemente ampia, con il petto rivolto verso l’alto. Infornare per circa 30 minuti.

Se si desidera utilizzare il vino bianco, versarlo sul fondo della teglia, evitando di bagnare la pelle.

Aggiungere le patate

Trascorsi i primi 30 minuti, distribuire le patate intorno al pollo, evitando di sovrapporle. Se la teglia non è sufficientemente grande, utilizzare una seconda teglia: le patate, per arrostire bene, hanno bisogno di spazio.

Continuare la cottura indicativamente per altri 45–60 minuti, girando le patate una o due volte.

I tempi possono variare in base al forno e alle caratteristiche del pollo, soprattutto se a lento accrescimento.

La doratura finale

Negli ultimi 5–10 minuti, se necessario, aumentare la temperatura a 220 °C per favorire la doratura della pelle, controllando che non bruci.

La cottura della carne va verificata con un termometro alimentare: la temperatura interna deve raggiungere almeno 74 °C nei punti più spessi del petto e della coscia, senza toccare l’osso.

Il riposo

Una volta cotto, estrarre il pollo dal forno e lasciarlo riposare per 10–15 minuti prima di tagliarlo. Questo passaggio permette ai succhi di ridistribuirsi, mantenendo la carne più morbida.

I segreti per non sbagliare

Il pollo non deve essere coperto durante la cottura se si desidera una pelle croccante. Non è necessario bagnarlo continuamente con il fondo di cottura, perché l’umidità ostacola la doratura.

Anche le patate richiedono attenzione: devono essere ben asciutte e disposte in un unico strato. Il loro peggior nemico è l’eccesso di umidità, che le rende morbide anziché croccanti.

Infine, un pollo più grande non è necessariamente migliore: per quattro persone, un esemplare di circa 1,5 kg rappresenta un buon compromesso tra resa, sapore e facilità di cottura.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Energia: 590 kcal

Proteine: 48 g

Glucidi: 35 g

Lipidi: 28 g

I valori sono indicativi e dipendono dalla quantità di carne effettivamente consumata, dalla presenza della pelle e dal grasso utilizzato.

Una curiosità

il pollo arrosto ha rappresentato a lungo il piatto delle occasioni familiari tipico della cucina italiana. Prima della diffusione dell’allevamento intensivo, la carne di pollo era meno presente nell’alimentazione quotidiana e il suo consumo era spesso riservato ai giorni di festa.

Con il miglioramento delle condizioni economiche e la diffusione degli allevamenti avicoli nel secondo dopoguerra, il pollo è diventato progressivamente un alimento accessibile a molte più famiglie.

Oggi riscoprire il pollo rustico e le cotture domestiche significa anche recuperare il valore della materia prima e della buona tecnica culinaria.

Il consiglio nutrizionale.

Il pollo al forno con patate rappresenta un piatto che unisce proteine di elevato valore biologico e carboidrati complessi. L’utilizzo misurato dell’olio extravergine d’oliva permette di contenere i grassi aggiunti senza rinunciare al gusto.

Accompagnato da una porzione di verdure di stagione, può costituire il piatto principale di un pasto equilibrato.

La buona cucina non richiede necessariamente più grassi o ingredienti costosi: richiede soprattutto conoscenza delle materie prime e rispetto delle tecniche di preparazione.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.