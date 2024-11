Cagliari, Claudio Ranieri nuovamente in città: passeggiata sotto i portici di via Roma tra selfie e abbracci

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Claudio Ranieri nuovamente nella città che mai lo ha dimenticato: passeggiata sotto i portici di via Roma, selfie e abbracci da parte dei cittadini entusiasti per l’incontro inaspettato. Non è passato inosservato, l’uomo del Cagliari Calcio che ha segnato la storia facendo esultare il popolo del pallone: ieri ha percorso le vie di quella città che sarà sempre anche casa sua, impossibile non notarlo per i passanti stupiti che, con un sorriso smagliante, hanno chiesto una foto con l’allenatore perfetto. Oggi Gigi Riva avrebbe compiuto gli anni, Ranieri potrebbe essere giunto in città per partecipare alla ricorrenza che verrà ricordata in più sedi. Certo, per chi sogna in grande il suo passaggio sarebbe da interpretare come un ritorno, ma, almeno per il momento, tutto in merito a ciò tace. Intanto si fa festa per la presenza dell’uomo dal cuore rossoblù, uno tra i più amati non solo per la sua professione da allenatore, bensì per il sentimento che ha investito verso Cagliari e l’Isola intera.