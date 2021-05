Cagliari, clamoroso stop ai nuovi carro attrezzi: servizio ko in tutta la città

Clamoroso nuovo stop al servizio dei nuovi carro attrezzi a Cagliari. A pochi giorni dalla ripartenza annunciata dal Comune, è la stessa amministrazione comunale che blocca tutto. I due carrogru parcheggiati nella sede della ex Motorizzata di viale Trieste restano fermi. E il servizio scompare da tutta la città. Niente rimozioni, insomma, come conferma Massimiliano Caboni, alla guida del sindacato Csa della polizia Municipale: “Il servizio è stato sospeso, il Comune deve esaminare alcuni aspetti procedurali del servizio. Il numero di agenti non era stato ancora definito, sono in corso ancora riunioni”, spiega Caboni. In tutto questo, gli operai della ditta Trasporti 2000, dopo decenni di lavoro, sono ancora barricati nel deposito di viale Monastir.

E la nuova società, “la Assistenza, non è ancora potuta partire”. In una sola parola: caos: “Entrambi abbiamo necessità che parta il servizio di rimozione, noi per quanto riguarda le verbalizzazioni in seguito a situazioni di intralcio”, spiega Carboni. “L’appalto è stato un affidamento diretto, stanno esaminando la procedura per vedere come farlo funzionare, si resterà fermi sino a quando non ci saranno tutti i dettagli corretti”. E, nell’attesa, impossibile rimuovere le auto in sosta vietata o in doppia fila: “Dovremo chiedere al trasgressore, dopo averlo trovato, di spostare l’automobile senza poterla portare via. Per noi sarà tutto più in salita”.