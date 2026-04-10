Nuovo blackout oggi nel centro storico di Cagliari per lavori sugli impianti Enel. L’interruzione dell’energia elettrica andrà avanti dalla mattinata fino alle 15.30 e interesserà diverse strade e piazze della zona.

Tra le aree coinvolte ci sono piazza Yenne, via Santa Margherita, salita Santa Chiara, vico Santa Margherita, via Manno e via Cammino Nuovo.

In piazza Yenne il distacco riguarda i numeri civici 1, dal 7 all’11, dal 15 al 27, dal 31 al 43, dall’8 al 42 e senza numero civico.

In via Santa Margherita sono interessati i civici dall’1 al 17, dal 23 al 29, 5a, 25a, 25b, 25c, 27b e senza numero civico.

A salita Santa Chiara l’interruzione riguarda i civici dall’1 al 7, dall’11 al 21, dal 25 al 29, 2, 6, dal 12 al 14 e senza numero civico.

Coinvolti anche vico Santa Margherita, ai civici dall’1 al 5, 9, 13, 13a e dal 2 al 4, via Manno ai numeri 73 e dal 79 all’83 e via Cammino Nuovo ai civici 9, 7a e senza numero civico.