Cagliari, centra tre ambi e un terno: fortunato scommettitore vince 92500 euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di martedì 27 febbraio premia la Sardegna. A Cagliari, un fortunato giocatore si è portato a casa un premio da 92500 euro grazie a tre ambi ed un terno, realizzati con la combinazione 4-45-52, giocata sulla ruota del capoluogo sardo. Si tratta della vincita più grossa registrata in tutta la nazione, e tra quelle più alte realizzate con una sola schedina.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 196,8 milioni in questo 2024.