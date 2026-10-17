Cagliari, centinaia di persone per dire no alla violenza, dal palco di piazza Garibaldi si chiede più sicurezza. Parla Fabio Macciò, l’rganizzatore: “Vogliamo una città più sicura”.

Testimonianze e considerazioni sulla situazione della città, che da tempo vive tra zone rosse e fatti di cronaca che hanno mosso tanti cittadini a scendere in piazza e protestare.

“Non sono razzista ma non si può continuare a tacere perché si ha paura di essere addittati come tali”. Cagliari accogliente con tutti, come tutta la Sardegna, che sta cambiando volto rispetto a prima: muta si evolve e tantissimi uomini e donne, venuti da lontano, hanno trovato la loro seconda casa: un mondo nuovo dove ben si sono integrati. Ma ci sono anche coloro che vivono senza regole, che vedono le donne come carne da consumare anche se queste sono giovani ragazzine. “Dobbiamo proteggere i nostri figli, dargli una città sicura, lo dobbiamo fare per loro”. Furti, rapine, violenze che si susseguono soprattutto nel centro della città: dal palco sono tante le voci che hanno raccontato le loro storie, esperienze e che chiedono di non sottovalutare il problema. “Non voglio che Cagliari diventi come quelle grandi città dove è pericoloso uscire da sole” spiega una donna che ha vissuto all’estero e ha toccato con mano la realtà che, pian piano, si sta impossessando anche del capoluogo sardo.

La manifestazione da piazza Garibaldi percorrerà le vie dello shopping sino ad arrivare alle piazze Matteotti e del Carmine per gridare “no alla violenza, si alla sicurezza”.