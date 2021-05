Si sono dati appuntamento per pregare davanti alla moschea di via del Collegio, nel rione cagliaritano della Marina, per pregare. Ma loro, circa 300 fedeli islamici assiepati, pur senza volerlo hanno impedito l’accesso alla scuola media che si trova di fronte. Per garantire l’accesso agli studenti e agli insegnanti sono intervenute quattro macchine dei carabinieri ed una della polizia. Non ci sono state particolari ulteriori criticità.

Foto: Archivio CastedduOnline