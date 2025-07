Momenti di grande emozione oggi a Palazzo Bacaredda, dove durante la seduta del Consiglio comunale è stato premiato Luca Palmas, il giovane bagnino protagonista di un salvataggio che ha evitato una tragedia nelle acque del Poetto. Il riconoscimento è arrivato dopo l’intervento eroico compiuto appena ieri: un ragazzo di 35 anni si è sentito male mentre faceva il bagno. Provvidenziale è stato l’intervento immediato di Palmas, in servizio con la Karalis Rescue, e dei dipendenti del chiosco Emerson, che hanno prestato i primi e fondamentali soccorsi al bagnante. Il 35enne, una volta stabilizzato, è stato affidato all’equipe del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco Massimo Zedda, ha voluto pubblicamente ringraziare il giovane: “Ho chiesto questa mattina di poter contattare Luca per consegnargli un riconoscimento. È un ragazzo giovanissimo che, attraverso una Onlus, garantisce il servizio di salvataggio in mare e il presidio delle nostre spiagge. Con competenza e sangue freddo ha rianimato una persona esanime, oggi ricoverata al Brotzu. A nome di tutta la città, grazie per quello che hai fatto”. Al bagnino è stata consegnata una pergamena ufficiale: “L’Amministrazione comunale esprime tutta la sua gratitudine per aver salvato la vita di un bagnante in difficoltà”, ha letto il presidente del Consiglio, tra gli applausi di tutta l’aula. Palmas, visibilmente emozionato, ha ringraziato con semplicità: “Non mi aspettavo nulla di tutto questo. Voglio solo dire grazie a chi mi ha aiutato in quel momento. È stato un lavoro di squadra”. Un gesto di coraggio che ha acceso i riflettori sul valore del presidio costante in spiaggia e sulla dedizione silenziosa di tanti operatori che ogni giorno vegliano sulla sicurezza dei cittadini e dei turisti