Nel periodo natalizio, il centro storico di Cagliari si veste di luci e colori che richiamano un’atmosfera di festa profondamente sentita dalla comunità. In questo contesto, l’Arma dei Carabinieri accompagna la città con una presenza che unisce eleganza, storia e tradizioni, attraverso i militari a cavallo e quelli impiegati in grande uniforme, che percorrono le vie cittadine offrendo un’immagine solenne e familiare al tempo stesso.

Le uniformi storiche, le mantelle con le fiamme rosse, gli stivali e i cordellini non rappresentano soltanto un richiamo storico, ma ribadiscono il legame profondo tra l’Istituzione e il territorio. La loro presenza nelle strade e nelle piazze del centro, animate da cittadini e visitatori, diventa un segno di continuità e di vicinanza, capace di trasmettere senso di sicurezza e appartenenza in un periodo dell’anno particolarmente significativo.

L’iniziativa si inserisce in una cornice più ampia di attenzione alla città e alle sue tradizioni, ponendosi come un omaggio simbolico alla comunità cagliaritana. I Carabinieri a cavallo e in grande uniforme rappresentano infatti un punto di incontro tra passato e presente, tra la storia dell’Arma e la vita quotidiana della città, rafforzando quel rapporto di fiducia che da sempre caratterizza il legame con i cittadini