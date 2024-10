Cagliari, Capodanno diffuso e senza superstar: quattro piazze e tre giorni di festa con artisti locali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro piazze, tre giorni di festa, niente superstar di quelle che richiamano fiumane di gente e un budget di 302mila euro, la metà dalla Regione, con la possibilità – e questa è una novità – che chi si propone per l’organizzazione porti in dote sponsor privati che facciano crescere il capitale a disposizione. Tutto confermato, dunque: come anticipato da Casteddu online la scorsa settimana, quest’anno i cagliaritani avranno un Capodanno diffuso, ovvero spalmato su quattro piazze (Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Santa Croce) e in tre giorni. Via Roma, come l’anno scorso, sarà la grande esclusa, visto che è ancora nel pieno di lavori per i quali non si vede la fine.

Unico nome di richiamo a livello nazionale sarà l’artista che si esibirà in piazza Yenne nella notte di San Silvestro, per il resto sarà dato spazio agli artisti sardi.

Feste e concerti inizieranno già dal 29 dicembre, mentre dall’8, giorno dell’Immacolata che tradizionalmente inaugura ufficialmente le festività natalizie, le strade della città si animeranno di eventi in diversi quartieri e fino a Pirri.

Diversa, e più attrattiva, la scelta di Olbia, che punta su un gruppo stra conosciuto e amatissimo: il comune offrirà ai suoi concittadini il concertone dei Pinguini Tattici Nucleari.