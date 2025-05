Mattinate all’insegna del traffico e della frustrazione per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la Statale 554, in particolare all’altezza del bivio tra Dolianova e Selargius. A generare disagi è un semaforo che non risulterebbe adeguatamente sincronizzato con i reali flussi di traffico. “Ogni giorno al bivio con Dolianova e Selargius, a causa di un semaforo mal regolato, si rimane in fila anche 20 minuti, è una vergogna!”, denuncia Massimo M., automobilista che transita abitualmente in quel tratto. La situazione, ormai diventata insostenibile, rallenta in maniera significativa la circolazione, soprattutto nelle ore di punta. Massimo aggiunge, con tono esasperato: “Fare una coda di 20 minuti nel 2025, quando i semafori di tutto il mondo sono elettronici e danno priorità automatica alle strade trafficate, oltre ad essere una situazione ridicola, si trasforma in menefreghismo verso i cittadini. Una pura mancanza di rispetto. Il tempo perso in quel semaforo, lo potremmo dedicare per esempio ai figli ed alla famiglia. Mi sembra proprio ridicolo, rimanere in una coda senza senso”. Le lamentele non sono isolate: diversi cittadini si sono rivolti alle autorità locali chiedendo un intervento urgente per migliorare la viabilità e ridurre i tempi di attesa. Nel frattempo, il traffico resta congestionato, con inevitabili ripercussioni sulla quotidianità di chi, ogni giorno, si ritrova imbottigliato nel solito punto critico.