A Selargius “ragazzini annoiati” distruggono il parco giochi comunale: ripresi dalle telecamere. Travi in mano per simulare una lotta, l’ira del sindaco: “Cercheremo di identificare i protagonisti e di metterci in contatto con le famiglie affinché sappiano e possano prendere provvedimenti”.

“Voglio condividere con tutti voi queste immagini – tristissime – registrate da alcune telecamere installate sul territorio. Mi riferisco in particolare all’area con i giochi e panchine che abbiamo realizzato a Su Planu, in via Monte Bianco, con l’intento di offrire un servizio alla comunità. Ora quei giochi e le sedute sono state più volte vandalizzate, così come testimoniano questi fotogrammi estrapolati dai video dove si vedono anche i geniali autori di queste grandiose gesta” sono le parole del sindaco Gigi Concu. “Ragazzini evidentemente annoiati ma abbastanza grandi per capire che staccare le travi e quindi distruggere un bene pubblico (per simulare una lotta) non solo rappresenta un’azione punibile dalla legge ma non credo sia neanche costruttiva e divertente. Ovviamente cercheremo di identificare i protagonisti e di metterci in contatto con le famiglie affinché sappiano e possano prendere provvedimenti, con la speranza che episodi ingiustificabili e senza alcun senso come questo non si ripetano più”.