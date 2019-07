Cagliari, caos spazzatura dei locali in centro: accordo tra Comune e ristoratori

Basta rifiuti dei ristoranti in bella vista nel centro storico. La frequenza dei ritiri raddoppia. L’annuncio al vertice in Confcommercio: al tavolo l’assessore alle attività produttive del comune di Cagliari Alessandro Sorgia che, a seguito delle criticità evidenziate dal Presidente dei commercianti Alberto Bertolotti (e messe nero su bianco in una nota spedita al sindaco Paolo Truzzu), ha convocato per questo pomeriggio un incontro tra i rappresentanti di Confcommercio, le altri associazioni di categoria, il collega assessore dell’igiene del suolo Alessandro Guarracino e dirigente Roberto Montixi, oltre al Dirigente del servizio attività produttive Marotto.

“Occorre dare risposte immediate, ed il senso di una convocazione immediata è proprio questo”, dice Sorgia, “ed ho trovato ampia collaborazione tra le parti in causa”.

“Un incontro molto positivo. Abbiamo riscontrato la massima disponibilità da parte dell’amministrazione per trovare in tempi celeri soluzioni concrete alle problematiche esposte”, ha detto Bertolotti, “a cominciare dalle fasce orarie per il ritiro dei rifiuti prodotti dagli esercizi della ristorazione cittadina, per andare a verificare attentamente le ragioni dei mancati ritiri dei mastelli. Siamo fiduciosi”, ha concluso, “ed abbiamo offerto la nostra collaborazione ed esperienza, con l’auspicio che si possano trovare rapide soluzioni a problemi che arrecano diseconomie e disagio agli operatori ed alla cittadinanza”.

La corriera ecologica effettuerà un anello tra le vie Lepanto, Roma, Carlo Felice e Sardegna, con delle fermate prestabilite da circa venti minuti ciascuna con l’obiettivo di liberare i negozianti dai bidoni lasciati in strada. Potranno infatti potare alla corriera ecologica la plastica, la carta e il secco.

Foto dalla pagina facebook Senso civico Cagliari.