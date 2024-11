Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, caos a San Benedetto per una maxi perdita idrica: centinaia di famiglie restano senz’acqua. La perdita è in via Dante dove i tecnici di Abbanoa avevano assicurato che i disagi sarebbero stati minimi, invece a Casteddu Online esplode la rabbia dei residenti:; “Siamo da diverse ore senza un goccio d’acqua, con un litro e mezzo di acqua conservata giusto per lavarci le mani- protestano. è allucinante che nel 2024 in pieno centro veniamo lasciati in queste condizioni”. Eppure Abbanoa, seppur preoccupata da questo episodio, appena qualche ore fa aveva emanato un comunicato stampa più rasserenante della realtà, ammettendo però che il guasto è grave e non semplice da riparare: “Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Cagliari per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta di via Dante interessata da un’improvvisa rottura all’altezza dell’incrocio con via Cocco Ortu. I tecnici del Gestore sono immediatamente intervenuti procedendo con le operazioni di rete che consentono di garantire l’erogazione con le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni che riguarderanno, fino al termine dei lavori, le utenze del tratto di strada interessato. L’intervento, reso particolarmente complesso dalla presenza di numero sottoservizi che intersecano la condotta, sarà concluso entro la giornata.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi: i tecnici di Abbanoa effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all’utenza. L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24£, le parole ufficiali di Abbanoa mentre nel quartiere di San Benedetto fioccano le proteste.