Cagliari, cantiere fantasma nel cuore di Castello: lavori fermi e disagi senza fine. Cartelli di divieto ancora in vigore, scalinata chiusa e residenti esasperati.

Il Bastione di Santa Caterina, uno dei luoghi simbolo della città, è bloccato da mesi: i lavori di riqualificazione sono fermi, ma i vincoli alla viabilità restano. Cartelli di divieto ancora affissi, accessi chiusi e nessun cantiere in attività. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Roberto Mura, che con un’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta chiede conto dei ritardi, dei disservizi e delle mancate risposte. “I lavori di riqualificazione del bastione di Santa Caterina, sono ancora e nuovamente fermi da mesi. Mentre sono ancora presenti i cartelli divieto di sosta in tutto il quartiere per i mezzi che dovrebbero andare nel cantiere ma che di fatto non ci vanno perché i lavori son fermi. I resistenti sono furibondi”, ha dichiarato Mura. Nel testo dell’interrogazione si sottolinea che l’intervento ha comportato anche la chiusura della scalinata che collega il Bastione di Santa Caterina alla terrazza panoramica del Bastione di Saint Remy, un collegamento storico ora impraticabile, con gravi ricadute anche sul turismo. Il consigliere chiede all’amministrazione di chiarire: quali siano i tempi di completamento dei lavori; perché non siano stati sospesi i divieti di sosta, vista la sospensione prolungata del cantiere; quali interlocuzioni siano in corso con gli enti preposti alla tutela dei beni monumentali per riaprire la scalinata; se si sia valutata un’alternativa di accesso dal lato dell’ascensore in via del Fossario; e infine quali siano i tempi di ripristino del servoscala davanti al Palazzo Boyl. L’intervento, pensato per valorizzare uno dei punti più scenografici della città, si sta trasformando per i residenti in un incubo quotidiano fatto di cantieri abbandonati, barriere architettoniche e disagi alla viabilità. Ora la parola passa all’amministrazione, chiamata a dare risposte concrete a una situazione che per molti è diventata insostenibile.