Cagliari, canoni non pagati e gazebo abusivo: via il “caddozzone” di viale Buoncammino

Dopo via Dante arriva il turno di viale Buoncammino. Dovrà sparire il camion bar (comunemente chiamati in città “caddozzoni”) che staziona nella passeggiata davanti all’ex carcere. La decisione è del Comune che ha deciso di revocare la concessione di suolo pubblico per canoni non versati e abusi all’assegnatario che l’aveva ottenuta oltre 20 anni fa

L’autorizzazione era arrivata quando la ditta Z. F. aveva installato in viale Buoncammino un chiosco e una pedana. Il chiosco viene incendiato nel 2018, ma nessuno chiederà mai il permesso di poterlo ricostruire. Al suo posto nella passeggiata panoramica spunta un camion bar per la vendita di bevande e alimenti. C’è poi la questione del pagamento dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico, fermi al 2009.

Il Comune oggi ha deciso di revocare la concessione in virtù del mancato pagamento del canone ma anche perché nella zona era poi stato sistemato un gazebo privo di autorizzazione. Si anche aperta una trattativa per l’ingresso di un nuovo soggetto nella concessione che si sarebbe impegnato pagare una parte del debito e a rimuovere gli abusi, ma non è andata buon fine. L’attività del resto risulta ferma da anni.