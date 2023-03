Luce e gas, nel 2022 in Sardegna le bollette sono aumentate più che nel resto d’Italia: +136%

Dovrebbe essere una priorità, anzi la priorità, eppure la politica sull’argomento è distratta e inconcludente. I numeri fanno paura: le bollette di luce e gas in Sardegna nel 2022 sono aumentate molto più che nel resto d’Italia, +136%. Numeri che hanno un significato molto chiaro: i sardi sono spesso costretti a scegliere se mangiare o pagare le bollette e, peggio ancora, farsi curare.

Nel 2022 le famiglie in Sardegna hanno pagato in media, 1.434 euro per la bolletta elettrica e 1.459 euro per il gas (+57%). Cifre che rendono difficile la vita alle famiglie e impossibile alle imprese, soprattutto a quelle energivore costrette a chiudere battenti perché l’energia costa troppo. Totalmente assente la politica regionale, se non quando la pressione mediatica e sociale si fa talmente forte che è impossibile sottrarsi, come nel caso di Portovesme. Per il resto, è un grande, gigantesco arrangiatevi.