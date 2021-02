Cagliari, camion bloccato per un guasto: stop alla circolazione in via Porcell

A causa di un guasto meccanico a un camion, la polizia locale ha interdetto la circolazione veicolare nelle strade di accesso in via Porcell/Fiume con deviazione nella viabilità alternativa. Un autocarro impiegato nel trasporto di derrate alimentari, nell’affrontare il tornantino tra via Fiume e via Porcell, per dirigersi nel viale Buoncammino, ha riportato un guasto meccanico. Strada temporaneamente bloccata.