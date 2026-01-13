Cambia il traffico in via Giussani per verifiche di sicurezza

A seguito del vento che ha interessato la città nei giorni scorsi, il Comune di Cagliari – Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, ha disposto la chiusura parziale e temporanea di via Giussani, per consentire le verifiche di stabilità delle alberature che costeggiano la strada. L’ obiettivo è garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, prevenendo il rischio di caduta di rami o piante.

L’ordinanza dirigenziale n. 57/2026 riguarda il tratto compreso tra viale Buon Cammino e via Nicolodi. Di seguito le prescrizioni da osservare:

chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Giussani nel tratto indicato;

chiusura della corsia di marcia di viale Buon Cammino in direzione da piazza D’Armi verso via Giussani;

senso unico in via Giussani tra via Anfiteatro e via Nicolodi, con direzione da via Anfiteatro verso via Nicolodi;

direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Giussani e via Nicolodi.

Il provvedimento resterà in vigore sino al completamento delle verifiche e degli interventi necessari.