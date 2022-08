Cagliari, calci e pugni alla madre: 42enne si scaglia anche contro i carabinieri.

Ieri 30 agosto i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 42enne cagliaritano, con pregiudizi di polizia a carico. L’uomo ha aggredito la madre con calci e pugni e l’ha minacciata. Per tale motivo la donna è dovuta ricorrere alle cure dei medici. I Carabinieri, messisi alla ricerca dell’uomo, lo hanno rintracciato nel primo pomeriggio e invitato a seguirli presso gli uffici della Stazione. Colto da uno stato di agitazione, il 42enne ha spinto però uno dei militari, al fine di garantirsi la fuga. Immediatamente raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con i Carabinieri che sono riusciti comunque a bloccarlo e ammanettarlo. Dichiarato in arresto, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo.